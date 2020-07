Alles in reiner Hanfarbeit

Landwirtschaft Am vergangenen Sonntag haben Andreas Fuchs (l.) und Daniel Fritsche mit Florian Unser und Michael Beetz ihr Hanffeld in Eigenzell abgeerntet. Stängel für Stängel wurden die weiblichen Pflanzen mit der Gartenschere abgeschnitten und mit dem Traktor in die Scheune gefahren. Dort wird die ganze Ernte an Schnüren aufgehängt und getrocknet. Die vier Jungunternehmer haben es auf die Öle der Pflanzen abgesehen, genauer den darin enthaltenen Stoff CBD. Der ist, anders als die Droge THC, nicht psychoaktiv und wird als entkrampfend, entzündungshemmend, angstlösend, in vielerlei Hinsicht gesundheitsfördernd in Kosmetika und Lebensmitteln verarbeitet. Text/Foto: gek