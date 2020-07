Polizei muss Katze aus Marmeladenglas befreien

Ellwangen. Auf der Abt-Rudolf-Straße in Pfahlheim bemerkte ein Mann am Montag gegen 17.30 Uhr eine Katze, welche auf der Straße lag und mit dem Kopf in einem Marmeladenglas feststeckte. Die Katze konnte sich nicht mehr alleine befreien. Beamte des Polizeireviers Ellwangen zerschlugen vorsichtig das Glas, so dass der kleine Vierbeiner wieder frei war. Die Katze blieb bei ihrem Abenteuer unverletzt.