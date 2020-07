Hitlergruß: zwei Betrunkene im Ausnahmezustand

Zwei Männer sorgten am Montag am Gmünder Torplatz für Aufregung.

Aalen. Zwei betrunkene Männer zeigten am Montagabend zweimal den Hitlergruß, nachdem sie sich am Gmünder Torplatz mit der Polizei auseinander setzen mussten. Ein 20-Jähriger war zuvor von mehreren Personen verbal angegangen und körperlich bedrängt worden. Die Polizei, die gegen 19.45 Uhr gerufen wurde, traf zwei betrunkene 32 und 35 Jahre alte Männer sowie den Geschädigten an. Der 32-Jährige verhielt sich laut Polizeiangaben provozierend, streitsüchtig sowie gegenüber den Polizisten respektlos und beleidigte diese.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen zeigten die beiden beim Weglaufen zweimal den Hitlergruß. Sie erwarten nun entsprechende Strafanzeigen. Zeugen, die die beiden Männer dabei beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon (07361)5240 beim Polizeirevier in Aalen zu melden.