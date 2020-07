Zukunftspläne, die Trotzdem-Optimismus zeigen

Traumpalast: LED-Technik startklar

Sein Kino spielt seit Monaten kein Geld ein, aber Traumpalast-Chef Heinz Lochmann investiert trotzdem weiter in Gmünd: in einen hochmodernen Kinosaal mit LED-Technik statt Leinwand, wie es in Deutschland nur ganz wenige gibt. „In der kommenden Woche wird die Technik montiert“, sagt Lochmann.

Brazil: Pläne fürs

Jubiläumsjahr

Ganz will sich Walter Deininger die Vorfreude nicht nehmen lassen: Im kommenden Jahr wird sein Brazil 40 Jahre alt. Statt nur über Corona-Abstände und eine Handvoll Zuschauer nachzusinnen, denkt er lieber an ein Kino-Jubiläumsprogramm. „Wir zeigen die Highlights aus 40 Jahren Brazil, die 'Blues Brothers' zum Beispiel.“ Und: „Wir arbeiten auf ein kleines Fest zu.“ mü