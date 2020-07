Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.45 Uhr: Wir suchen Ostalb-Rekorde - Suchen Sie mit? Bitte schicken Sie uns bis 23. Juli Ihre Tipps zu unseren sechs Fragen.

6.15 Uhr: Das Wetter am Mittwoch wird wechselhaft. Es kann immer wieder mal regnen – es gibt aber auch längere trockene Phasen und teilweise lacht auch mal die Sonne. Die Spitzenwerte liegen bei 18 bis 22 Grad. Genauere Details und wie es in den kommenden Tagen weiter geht, weiß Wettermelder Tim Abramowski.

6.05 Uhr: Nubert schließt die Filiale in Aalen. Die Gmünder konzentrieren den stationären Handel auf ihren Stammsitz in Schwäbisch Gmünd. Das Online-Geschäft boomt. Warum der Standort Aalen erhalten bleibt, lesen Sie hier.

6 Uhr: Keine Staus, keine Behinderungen - bis auf die üblichen Baustellen kommen Sie am Morgen gut ans Ziel. Auch die Bahn meldet aktuell keine Verspätungen oder Ausfälle. Allen Pendlern wünschen wir eine gute Fahrt!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.