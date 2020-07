Brandursache noch unklar

Lorch. Bei dem Großbrand in der Beethovenstraße in Lorch-Kellerberg ist am Sonntag ein Einfamilienhaus niedergebrannt. Wie Polizeisprecher Jonas Ilg auf Nachfrage mitteilt, ist die Ursache des Brandes nach wie vor nicht geklärt. Klar sei lediglich, dass der Brandursprung wohl in der Garage liege. Weil das Gebäude so schwer beschädigt ist, sei es schwierig, Spuren zu sichern. Ob und wann die Ursache überhaupt geklärt werden könne, sei offen.

Letztlich sei es an der Staatsanwaltschaft zu entscheiden, ob ein Gutachter herangezogen werden soll oder ob die Ermittlungen, im Zweifel auch ohne Ergebnis, eingestellt würden.