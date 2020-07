Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.15 Uhr: Achtung Verkehrsteilnehmer: Auf der Herlikofer Straße in Gmünd in Höhe Schwarzwaldstraße hat sich ein Unfall ereignet. Die Unfallaufnahme läuft. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Ortskundige werden gebeten, das Gebiet zu umfahren.

7.12 Uhr: Die Brandursache nach dem Großbrand am Sonntag in Lorch ist noch unklar. Klar sei lediglich, dass der Brandursprung wohl in der Garage liege.

7.05 Uhr: Eine 16-Jährige erlitt am Mittwochvormittag einen tödlichen Stromschlag von einer Bahnoberleitung in der Nähe des Aalener Bahnhofs. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Kripo ermittelt.

6.50 Uhr: Der Gmünder B-29-Einhorntunnel muss in der Nacht von Donnerstag, 16. Juli, ab 19.30 Uhr, auf Freitag 17. Juli, bis längstens 5.30 Uhr für den Verkehr voll gesperrt werden. Der Grund dafür sind Wartungsarbeiten an den sicherheitstechnischen Anlagen im Tunnel. Die Umleitung ist ausgeschildert.

6.15 Uhr: Es hat ganz schön abgekühlt. Nur noch bis zu 20 Grad soll es heute geben und es kann häufig regnen. Auf das Wochenende wird es dann aber wieder etwas besser. Mehr dazu weiß Wettermelder Tim Abramowski. Das nächste Wettervideo gibt es dann erst wieder Anfang August.

6.05 Uhr: Die Bahn meldet einen Zugausfall: Der IC2061 nach Nürnberg (planmäßige Abfahrt: 6.59 Uhr in Schwäbisch Gmünd) fällt aus.

6 Uhr: Auf den Straßen in der Region ist es ruhig. Dennoch gibt es neue Baustellen: Auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Ellwangen und der Anschlussstelle Aalen/Westhausen wird die Betonplatte saniert. Es stehen weniger Fahrstreifen zur Verfügung. Zudem wird die Geschwindigkeit auf 40 Stundenkilometer gedrosselt. Die Baustelle geht an diesem Donnerstag von 6 Uhr bis 22 Uhr.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.