Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.10 Uhr: Leider gibt es ab heute für ein paar Wochen kein Wettervideo von unserem Wettermelder Tim Abramowski. So ganz auf die Wetteraussichten verzichten müssen wir aber nicht. Vereinzelt fällt noch etwas Regen, die Höchstwerte am Freitag liegen um die 20 Grad. Wie es am Wochenende weiter geht, erfahren Sie hier.

6.05 Uhr: Die Bahn meldet lediglich eine kleine Verspätung des Zuges von Stuttgart nach Crailsheim. Der Zug, der planmäßig um 6.32 Uhr in Schwäbisch Gmünd abfahren sollte, verspätet sich um rund fünf Minuten. Sonst meldet die Bahn keine weiteren Verspätungen oder Ausfälle.

6 Uhr: Am Morgen sind bislang keine Verkehrsprobleme zu erwarten. Lediglich auf der Kreisstraße zwischen Altersberg und Horlachen besteht die Gefahr durch drei Pferde auf der Fahrbahn.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.