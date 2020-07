Fahrer flüchtet: Kind bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Aalen. Am Donnerstagabend ereignete sich gegen 22.30 Uhr in der Gartenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kleinkind lebensgefährlich verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, sei der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle geflüchtet. Nach ihm wurde bislang ohne Erfolg gefahndet.

Der zweijährige Junge überquerte die Fahrbahn, weil er seinem Vater folgen wollte. Die Eltern bemerkten das nicht, teilt die Polizei mit. Hierbei wurde der Bub von einem Auto erfasst, das stadtauswärts in Richtung Hofherrnweiler unterwegs war. Der Fahrer setzte seine Fahrt unmittelbar fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Auto soll es sich um eine silberne Mercedes-Limousine handeln, vermutlich ein nicht aktuelles Modell der C-Klasse. Mit neun Streifenbesetzungen fahndete die Polizei nach dem Mercedes. Das Auto konnte jedoch nicht gefunden werden. Das Auto müsste an der Fahrzeugfront, vermutlich im Bereich des rechten Scheinwerfers beschädigt sein, so die Polizei.

Der Verkehrsunfallaufnahmedienst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon (07904)94260 um Hinweise.

Die Polizei fragt: