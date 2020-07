Emoji-Tag: Mitraten beim Ostalb-Quiz Können Sie die Orte aus der Region in unserem Bilderrätsel erraten?

Tränen lachen, Daumen hoch, Augen verdecken oder Flagge zeigen: Mehr als 3300 Emojis stehen heute für die digitale Kommunikation zur Auswahl. Täglich werden auf der ganzen Welt Chat-Nachrichten mit den kleinen Icons ausgetauscht. Am 17. Juli ist Welt-Emoji-Tag und zu diesem Anlass haben wir ein Tagespost-Ostalb-Emoji-Quiz für Sie. Das Bilderrätsel zeigt Ostalb-Orte (Städte, Sehenswürdigkeiten etc.). Können Sie erraten, was gesucht wird?