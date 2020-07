Gefährliche Körperverletzung - Vier Männer schlagen aufeinander ein

In Heidenheim ist es zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen, bei dem ein Mann in Gewahrsam genommen wurde.

Heidenheim. Mit Gartenwerkzeugen und Holzlatten haben vier Männer am Samstag in Heidenheim aufeinander eingeschlagen. Gegen 10.25 Uhr musste die Polizei in die Darwinstraße ausrücken. Vorangegangen war eine Bedrohung mit einem Küchenmesser. Nachdem sich ein 32-jährige Mann nicht beruhigen ließ, wurde er laut Angaben der Polizei in Gewahrsam genommen und durfte seine Aggressionen in der Zelle beruhigen. Gegen die Beteiligten werden Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung gefertigt.