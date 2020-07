Neuer Garten in St. Katharina

Kindergarten Die Außenanlagen des katholischen Kindergartens St. Katharina in Hussenhofen sind für rund 160 000 Euro neu gestaltet worden. Dies präsentierten Erzieherinnen und Kinder bei einer Andacht am Samstagabend. Dabei gibt es nicht das eine, große Geräte, das erneuert wurde. Vielmehr soll die große Rasenfläche das pädagogische Konzept des Kindergartens unterstützen. In den Landschaftsbaumaßnahmen wurden eine Vielzahl von Details umgesetzt, die nun wieder eine unbedenkliche Nutzung möglich machen. Bei der Andacht sind auch die großen Kindergartenkinder in die Schule verabschiedet worden. Foto: JPS