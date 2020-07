Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

7 Uhr: Am Samstagnachmittag flüchtete ein 16-Jähriger ohne Führerschein mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei. Dabei verursachte der Jugendliche, der laut Angaben der Polizei aus dem Landkreis Heidenheim kommt, mehrere Unfälle. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 15 000 Euro. Am Fluchtfahrzeug entstand zudem ein Schaden von 10 000 Euro.

6.35 Uhr: Die Sonne teilt sich heute den Himmel mit einigen Wolken. Das Wetter bleibt aber trotzdem ordentlich mit hochsommerlichen 25 bis 29 Grad. Ab dem Nachmittag sind kleine örtliche Gewitter nicht auszuschließen. Die Einzelheiten hat Tim im Wetterblog zusammengefasst.

6.20 Uhr: Für abschließende Bauarbeiten in der Aalener Fahrbachstraße wird dort vom heutigen Montag, 20. Juli, 13 Uhr bis Donnerstag, 23. Juli, um 13 Uhr eine Vollsperrung eingerichtet. Betroffene Anlieger werden gebeten, ihre Fahrzeuge rechtzeitig außerhalb des Baufeldes abzustellen. Einfahrt in die Baustelle ist nach Absprache mit der ausführenden Baufirma möglich.Die Bushaltestelle im Baustellenbereich Einmündung Heidestraße entfällt am 22. Juli bis zum 23. Juli, 13 Uhr.

6.11 Uhr: 200 Gottesdienstbesucher sind am Sonntagvormittag auf den Aalener Hausberg, das Aalbäumle",gekommen, um gemeinsam bei herrlichem Wetter zu beten, zu bitten und zu danken. Der evangelische Pfarrer Bernhard Richter hatte die Feier unter das Motto "Vertrauen" gestellt. Der Posaunenchor des CVJM Aalen spielte schwungvolle Melodien

6.05 Uhr: Auch die Bahn meldet für die kommende Stunde keine Ausfälle oder Verspätungen.

6.03 Uhr: Starten wir mit einem Blick auf die Straßen der Ostalb am Montagmorgen: Keine Staus zu melden. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.