Camp mit Weltmeisterin

Vom 11. bis 13. September ist es zum zweiten Mal soweit: Der Gmünd veranstaltet gemeinsam mit der Welt- und Europameisterin Sandra das Ferien-Fußball-Camp für Mädels zwischen 8 und 16 Jahren. Die zweifache Weltmeisterin hat 18 Jahre lange aktiv in der Bundesliga und 15 Jahre lang für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. 2014 konnte Sandra dann ein weiteres Ziel nach ihrer aktiven Laufbahn im Frauenfußball verwirklichen – die Gründung der „Sandra Eventveranstaltungen und Fußballcamps“Los geht’s an an allen tagen um 10 Uhr. Ende ist gegen 16 Uhr. Trainiert wird auf dem FCN-Sportgelände im Schießtal gegenüber des Bud-Spencer-Bades. Anmeldungen sind bis einschließlich Freitag, 28. August 2020 möglich. Das Camp wird sportlich geleitet von Sandra , unterstützt durch die Trainer und Betreuer der Frauen- und Mädchenfußball-Abteilung des .

Jetzt anmelden unter www.fc-normannia.de/fussballcamp.