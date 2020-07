Vandalismus durch Einbrecher in einem Vereinsheim

Schwäbisch Gmünd. In der Herlingsklinge wurde zwischen Samstag 18 und Sonntag 9 Uhr in ein Vereinsheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und versuchten dort erfolglos einen Getränkeautomaten zu öffnen. Anschließend wurden in diesem Vereinsheim sowie in einem weiteren Vereinsheim und einer Kleingartenanlage in unmittelbarer Nähe wahllos Gegenstände beschädigt. Dadurch verursachten die Vandalen einen Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Hinweise auf die bislang unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter (07171) 3580 entgegen.