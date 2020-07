Sonne und teils dichte Wolken im Wechsel

Am Dienstag scheint auf der Ostalb wieder häufig die Sonne, zwischendurch sind aber auch mal dichtere Wolken unterwegs. Die Spitzenwerte liegen bei 25 bis 28 Grad. 25 Grad werden es in Neresheim, 26 in Bopfingen, 27 in Ellwangen und Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 28 Grad. In der Nacht zu Mittwoch ist es meist nur locker bewölkt. Ein Blick in den Sternenhimmel lohnt sich derzeit doppelt. Noch bis Samstag kann man den Kometen "Neowise" beobachten. Wer dies in der Nacht zu Mittwoch tut, braucht auf jeden Fall eine dünnere Jacke. Denn es kühlt auf 12 bis 8 Grad ab. Am Mittwoch tagsüber wechseln sich Sonne und teils dichte Wolken ab, maximal 28 Grad. Auch im weiteren Wochenverlauf ändert sich beim Wetter kaum etwas. Es gibt weiterhin den Wechsel aus Sonne und Wolken. Speziell ab Freitag sind auch wieder Schauer möglich. Die Werte liegen bei knapp unter 30 Grad.