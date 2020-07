Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.10 Uhr: Ein weiterer Hinweis für alle Bahnfahrer: Wegen Sanierungsarbeiten muss der Bahnübergang in der Wöhrstraße in Unterkochen von Freitag, 24. Juli, 20 Uhr, bis Montag, 27. Juli, 10 Uhr, für den Verkehr voll gesperrt werden. Eine Umleitung für die Verkehrsteilnehmer ist ausgeschildert. Für die Zeit der Vollsperrung wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Schienenersatzhaltestelle in Aalen wird am Bussteig 9 (Alte Post) angedient. Reisende werden gebeten, die Aushänge am Bahnsteig zu beachten.

6.05 Uhr: Die Bahn meldet einen Ausfall: Der IRE3202 nach Ulm fällt aufgrund eines kurzfristigen Personalausfalls leider aus. Empfehlung: Nächste Reisemöglichkeit nach Ulm Hbf ist Hzl 26519 (Abfahrt in Aalen Hbf um 07:34 Uhr auf Gleis 5).

6.03 Uhr: Starten wir mit einem Blick auf die Straßen der Ostalb am Dienstagmorgen: Keine Staus zu melden. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.