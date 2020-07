FESTblicke 2018: sinnlich, szenisch, schwindelerregend

Das Festival Europäische Kirchenmusik „Mit allen Sinnen“ erleben konnten die Besucherinnen und Besucher 2018: In schwindelerregenden Höhen begeisterte zum Auftakt Martin Bukovsek als Artist „Carismo“ am Vertikaltuch unter dem Gewölbe des Heilig-Kreuz-Münsters. Überaus sinnlich war die musikalische Reise der Württembergischen Philharmonie Reutlingen mit Richard Strauss’ „Eine Alpensinfonie“ und ganz im Gegensatz dazu stand das Kammertheater „Utopien“ von Dieter Schnebel mit den Neuen Vocalsolisten Stuttgart in der Johanniskirche. Eine Sternstunde der Chormusik durfte das Publikum mit dem Trinity College Choir Cambridge unter Stephen Layton erleben, und Michel Godard verzauberte mit seinem „Duftkonzert“ alle Sinne. Das große Klassik-Open-Air „Carmina Burana“ musste wegen schlechten Wetters ins Münster verlegt werden. Große Begeisterung lösten das charmante Vokalensemble Sjaella, das Familienkonzert im Weleda-Garten, die Visual-Music-Performance „Sonografen“ und das fürs EKM konzipierte Projekt von „Sandfiction – Experiment 4k“ aus.