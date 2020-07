Ein freundlicher Mittwoch

Am Mittwoch wechseln sich auf der Ostalb erneut Sonne und teilweise auch mal dichtere Wolken ab. Die Spitzenwerte liegen bei sehr sommerlichen 25 bis 28 Grad. 25 Grad werden es in Neresheim, 26 in Bopfingen, 27 in Ellwangen und Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 28 Grad. In der Nacht zu Donnerstag ist es meist klar oder nur locker bewölkt. Die Werte sinken auf 13 bis 8 Grad ab. Am Donnerstag scheint häufig die Sonne, maximal 29 Grad. Am Freitag und Samstag gibt es einen Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Schauern. Die Spitzenwerte liegen bei 27 bis 28 Grad. Am Sonntag fällt häufiger Regen, meist in schauerartiger Form. Die Werte gehen etwas zurück, maximal 24 Grad.