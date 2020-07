Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.25 Uhr: Das Land greift den Kommunen angesichts der Corona-Krise mit mehreren Milliarden Euro unter die Arme. Landkreise, Städte und Gemeinden bekommen vom Land insgesamt knapp drei Milliarden, hieß es nach einer Sitzung der Haushaltskommission. Damit sollen ausbleibende Einnahmen und zusätzliche Kosten im Jahr 2020 weitgehend kompensiert und wichtige öffentliche Aufgaben der Kommunen unterstützt werden. "Wir stehen an der Seite unserer Kommunen",betonte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)

6.15 Uhr: Im Aalener Mercatura stiehlt eine Rollstuhlfahrerin. Doch einiges kommt anders, denn Jugendliche solidarisieren sich mit der Diebin und es kommt zu einem Handgemenge. Die ganze Geschichte zum Nachlesen.

6.10 Uhr: Das Landratsamt Ostalbkreis meldete am gestrigen Dienstag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Zahl der aktiven Fälle sinkt jedoch stetig. Aktuell werden 9 Fälle im Ostalbkreis gemeldet. Hier sehen Sie die Entwicklung der Corona-Fälle im Ostalbkreis in interaktiven Diagrammen

6.05 Uhr: Gute Nachrichten für Berufspendler: Die Straßen im Ostalbkreis sind akutell frei und auch bei der Bahn wird für die kommende Stunde keine Verspätung mitgeteilt.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen