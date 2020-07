Diebstahl aus Lieferwagen

Schwäbisch Gmünd. Aus einem unverschlossenen Lieferwagen, der am frühen Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr in der Sebaldstraße stand, wurde während der Abwesenheit des Fahrers aus dem Innenraum von zwei Unbekannten männlichen Personen eine schwarze Tasche entwendet. Die beiden Tatverdächtigen entfernte sich zu Fuß in Richtung Feuerwehr/Weißensteiner Straße. Einer der beiden führte ein Fahrrad mit sich. Weitere Hinweise werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon (07171)3580 entgegen genommen.