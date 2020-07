Kindergarten Eden ist zu

Schwäbisch Gmünd. Der katholische Kindergarten Eden in der Gmünder Bergstraße ist geschlossen worden. Eine Person in einer der dortigen drei Kindergartengruppen ist mit Corona infiziert. Darüber informierte die Kindergartenbeauftragte des katholischen Verwaltungszentrums, Anna Schöberl, die GT. Das Gesundheitsamt sei informiert worden und habe die Schließung angeordnet. Der nächste Schritt: An diesem Donnerstag werden alle Erzieherinnen und Kinder der Gruppe mit dem positiven Covid-19-Fall in der Einrichtung getestet. Die Personen der anderen Gruppen bleiben zuhause. Weitere Schritte werden überlegt, wenn die Ergebnisse der Tests vorliegen. Bis dahin bleibt der Kindergarten geschlossen. Schöberl wird über die Ergebnisse und das weitere Verfahren informieren.