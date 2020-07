Ein Mitfahrbänkle in Maitis

Mobilität In Maitis gibt’s nun ein sogenanntes Mitfahrbänkle am Dorfgemeinschaftshaus in der Gmünder Straße. Als Ergänzung zum ÖPNV-Angebot soll so die Mobilität verbessert und ein niederschwelliges privates Mitfahrangebot geschaffen werden Und so geht’s: Wer auf der Mitfahrbank Platz nimmt, signalisiert vorbeifahrenden Autofahrern „Ich möchte mitgenommen werden!“ Autofahrer können dann anhalten und die Person mitnehmen. Foto: privat