Gesundheit Corona-Prämie für Klinikmitarbeiter

Aalen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kliniken Ostalb sollen eine Corona-Prämie bekommen. Dies gab Landrat Klaus Pavel am Rande der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung und Finanzen bekannt. „Der Kreis will mit der Zulage 'Danke' sagen“, erklärte Pavel. Mehr als 700 000 Euro wolle der Kreis dafür bereitstellen. Entschieden wird über die Prämie in der Sitzung des Kreistags am Dienstag, 28. Juli. maro