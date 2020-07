1980er feiern Mitte Mai 2021

Schwäbisch Gmünd. Die Nachholtermine für die 2020 wegen Corona abgesagten Jahrgangsfeste der Altersgenossenvereine (AGV) stehen, teilt AGV-Dachverband-Vorsitzender Gerhard Bucher im Gemeinderat mit: Der AGV 1980 hat seinen Festumzug und Festabend am 15. Mai 2021, der AGV 1970 am 22. Mai, der AGV 1960 am 29. Mai und der AGV 1950 am 5. Juni. Die 1981er feiern ihr 40er-Fest am 12. Juni, die anderen Jahrgänge folgen. Das Aloisle-Fest ist für 7. Mai 2021 geplant.