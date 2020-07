Vanielleeis-Tag: Zeit für ein leckeres Eis!

Das Vanilleeis hat am heutigen Donnerstag, 23. Juli, seinen großen Tag. Als Eiskugel in der Waffel oder mit Schokostreusel verziert aber auch im Becher - im Sommer ist eine Kugel Eis nicht wegzudenken. Doch viel wichtiger: Heute ist der Vanilleeis-Tag. Und wer hat's erfunden? Die Amerikaner natürlich. In den 90ern krönten sie den 23. Juli zum "National Vanilla Ice Day".

Schokolade, Erdbeer und all die anderen klassischen und extravaganten Sorten müssen sich heute damit abfinden, dass sie die kalte Schulter gezeigt bekommen. Das Vanilleeis wird aber nicht nur an seinem Ehrentag gerne verzehrt. Nein, das Vanilleeis gehört zur beliebtesten Eissorte in Deutschland.

Welche Eissorte ist ihre Liebste?