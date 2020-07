Tims Wetterblog fürs Wochenende

Aalen. In den kommenden Tagen wird es insgesamt etwas unbeständiger, die Sonne wird aber auch häufig mit von der Partie sein. An diesem Freitag gibt es auf der Ostalb einen Wechsel aus Sonne, Wolken und einzelnen Schauern. Die Spitzenwerte liegen bei sommerlichen 23 bis 27 Grad. 23 Grad werden es in Neresheim, 24 in Bopfingen, 25 in Ellwangen, 26 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s 27 Grad.

Auch am Samstag wechseln sich Sonne und teilweise dichtere Wolken ab, örtlich kann sich auch mal ein kurzer Schauer bilden. Die Höchsttemperatur liegt bei 27 Grad.

Am Sonntag fällt häufiger Regen, meist schauerartig. Ab und zu zeigt sich auch die Sonne. Die Werte gehen insgesamt etwas zurück, maximal 24 Grad. Zu Beginn der neuen Woche scheint öfters die Sonne, teilweise sind aber auch dichtere Wolken unterwegs. Es bleibt erst mal noch sommerlich warm. Tim Abramowski