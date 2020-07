Christian Baron kandidiert als Erster Bürgermeister in Gmünd.

Schwäbisch Gmünd. Der Straßdorfer Christian Baron will Gmünds Erster Bürgermeister werden. Der 39-Jährige strebt das Amt von Bürgermeister Dr. Joachim Bläse an, der am 15. September Landrat des Ostalbkreises wird. Gmünd sei eine großartige Stadt. Er sei hier aufgewachsen und zuhause. Deshalb wolle er sich für seine Heimatstadt einsetzen. "Ich habe mich immer für Gmünd begeistert und tue das immer noch", sagte Baron im Gespräch mit dieser Zeitung. Zurzeit ist Baron, der 1999 als 19-Jähriger in den Gmünder Gemeinderat gewählt wurde, Dezernent für Gesundheit, Ordnung und Verkehr des Landkreises Esslingen. Ein ausführlicher Bericht folgt.