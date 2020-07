Und plötzlich ist Musik da

Kultur Diesen Sommer können die Menschen nicht wie gewohnt das Festival Europäische Kirchenmusik in Gmünd besuchen, daher kommt das Festival mit mobiler Live-Musik zu den Menschen: „Guerilla-Konzerte“, kleine Überraschungsauftritte junger Talente der Städtischen Musikschule, gibt es bis Anfang August an verschiedenen Orten in der Stadt zu erleben – am Donnerstag das Duo Hadinger vor der Tagespost. Mitten im Alltag, unangekündigt und kostenlos laden die kleinen Überraschungskonzerte dazu ein, für einen Moment zu lauschen, bevor das Ensemble weiterzieht. Wer ein Guerilla-Konzert entdeckt, ist eingeladen, dies mit dem Hashtag #EKM2020 zu verlinken. Aktuelle Infos unter www.kirchenmusik-festival.de. Foto: Tom