Eden ab Montag wieder offen

Schwäbisch Gmünd. Weil eine Person im katholischen Kindergarten Eden in der Gmünder Bergstraße mit Corona infiziert war, hatte das Gesundheitsamt die Schließung der Einrichtung angeordnet. Am Donnerstag wurden daraufhin alle Erzieherinnen und Kinder der Gruppe mit dem positiven Covid-19-Fall getestet. Das Ergebnis: „Alle im Kindergarten getesteten Kinder und pädagogischen Fachkräfte waren negativ“, teilt die Kindergartenbeauftragte des katholischen Verwaltungszentrums, Anna Schöberl, am Donnerstagabend mit. Der Kindergarten werde am Freitag grundgereinigt. Ab Montag, 27. Juli, laufe dort wieder der normale Betrieb.