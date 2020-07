Barth und Dycke sind die Ersten

Soziales Die ersten Bewohner sind in das neue DRK-Senioren- und Pflegezentrum in Straßdorf eingezogen.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf. Das neue DRK-Senioren- und Pflegezentrum Haus Kaiserberge in der Einhornstraße in Straßdorf begrüßte in dieser Woche seine erste Bewohnerin und seinen ersten Bewohner. Karl Barth und Linde Dycke wurden von den Angestellten freundlich bei einer Tasse Kaffee empfangen und durften dann ihre hellen und freundlich gestalteten Zimmer beziehen. Anschließend war noch Zeit, alle Vorzüge der neuen Räumlichkeiten ganz in Ruhe zu erkunden.