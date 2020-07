FC Normannia verpflichtet Joel Lansche

Seit dem 4. Juni herrschte im Schwerzer Ruhe in Sachen Neuverpflichtungen. Wobei dem Sportlichen Leiter Stephan Fichter klar war, dass der FC Normannia für die Mammutsaison 2020/2021 nochmals am Spielermarkt aktiv werden muss.

Doch Schnellschüsse sind nichts für ihn, so sondierte er den Markt und präsentiert nur einen Tag nach der Verpflichtung von Angelos Sanozidis mit Joel Lansche gleich den nächsten Neuzugang. Lansche ist 19 Jahre alt und 1,85 Meter groß, seine Position auf dem Spielfeld sieht er entweder als Innenverteidiger oder im defensiven Mittelfeld. Der gebürtige Göppinger spielte in der Jugend beim FSV Waiblingen und dem 1. FC Heidenheim, bevor im Sommer 2018 in die U19 des SSV Ulm 1846 wechselte. Für die „Spatzen“ brachte er es auf 35 Bundesligaeinsätze.

Sein künftiger Trainer Zlatko Blaskic bewertet die Personalie Joel Lansche wie folgt: „Joel hat in den Trainingseinheiten einen guten Eindruck hinterlassen. Charakterlich und sportlich passt er perfekt zum FC Normannia Gmünd. Er kann sowohl als Innenverteidiger als auch auf der Sechserposition spielen. Er wird den Konkurrenzkampf weiter erhöhen, und davon profitiert das gesamte Team“, sagt der Trainer.