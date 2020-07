Ein freundlicher Wochenstart

Am Montag gibt es auf der Ostalb eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken bei maximal 26 bis 29 Grad. 26 Grad werden es in Neresheim und Bopfingen, 27 in Ellwangen, 28 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 29 Grad. In der Nacht zu Dienstag ist es meist nur locker bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 19 bis 15 Grad. Am Dienstag wird es noch etwas heißer, bis 31 Grad. Erst scheint wieder häufig die Sonne, allerdings wird es im weiteren Tagesverlauf immer wolkenreicher. In den Abendstunden sind vereinzelt Gewitter möglich. Wie immer wird es nicht jeden treffen, an den allermeisten Stellen bleibt es trocken. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Werte liegen bei 27 bis 30 Grad. Der Sommer gibt in den nächsten Tagen also Vollgas.