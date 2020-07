Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.52 Uhr: Achtung Autofahrer: Auf der B 29 zwischen Schwäbisch Gmünd und Lorch Ost kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie vorsichtig und überholen Sie bitte nicht.

6.39 Uhr: Kleine Info für Autofahrer. Auf der A 6 Nürnberg in Richtung Heilbronn blockiert ein Lastwagen auf Höhe Ilshofen/Wolpertshausen und dem Rastplatz Kochertalbrücke den rechten Fahrstreifen.

6.20 Uhr: Unglaublich! Illegale Müllablagerungen gibt es immer wieder. Doch am unteren Rundweg zwischen Schloßberg und Hohenberg (Bopfingen) wurde eine sehr ungewöhnliche Bauschuttablagerung entdeckt - mitten im Wald haben Unbekannte dort bis zu drei Meter lange und 50 Zentimeter dicke Betonwände entsorgt. Die Teile liegen vom Weg aus in einer Tiefe von über vier Metern.

Nun werden Zeugen gesucht: Wer hat etwas am Wanderweg zwischen Schloßberg und Hohenberg bemerkt? Wer hat beobachtet, wie größere Betonteile irgendwo verladen wurden? Wer hat bemerkt, dass eine Mauer eingerissen wurde? Hinweise bitte an die Stadtverwaltung Bopfingen, im Rathaus.

6.08 Uhr: Der Bahncheck am Montagmorgen: Keine Verspätungen oder Ausfälle in der kommenden Stunde.

6.05 Uhr: Gute Nachrichten für Pendler - alles im grünen Bereich, die Ferienzeit lässt grüßen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalbmorgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie, kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Andrea Trajanoska fasst alles Wichtige rund um den Verkehr, das Wetter und wichtige Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.