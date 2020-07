Vergessenes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Schwäbisch Gmünd-Bettringen. Eine 73-Jährige hat am Sonntag einen Feuerwehreinsatz in Bettringen ausgelöst. Wie die Polizei berichtet wurden Anwohner des Berliner Weges gegen 21 Uhr durch einen Rauchmelder aufgeschreckt. Auf Klopfen an der betroffenen Wohnung öffnete eine 73-Jährige. Diese hatte wohl Essen auf dem Herd vergessen, weshalb Rauchbildung in der Küche entstand. Die Frau wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.