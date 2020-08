Was Hans-Peter Weber am Wochenende auf seiner Pilger-Tour erlebt hat

Aalen/Norwegen. Am Wochenende meldete sich Hans-Peter Weber jeden Abend von seiner Pilgertour durch Norwegen. Die Kopie der Nachrichten an seine Familie schickt er auch an die SchwäPo.

Freitag: "Frühstück mit Morton (Hausherr ) und Cecila (Wandererin). Sie fährt heut mit dem Zug nach Oslo.

Ich wandere nach Brandbü und gehe dort Shoppen (Getränke, Brot, Salami und Käse).

Danach gehts stetig 500 Meter aufwärts bis zum heutigen Ziel: Högkorsplassen. Da mache ich Rast, entschließe mich aber bis zum Einafjorden weiterzugehen um hier in einem Gepahuk, einer nur auf drei Seiten geschlossenen Hütte, zu übernachten. Doch plötzlich ist die Hütte von meiner Internetkarte verschwunden.

Ich wende mich an die Bewohner eines nahe gelegenen Hauses und erhalte dort umfassende Hilfe: Hinweis, wo ich die Hütte finde, Wasser und eine große 1,5 Liter Cola. Mein Bezahlungsversuch wird entschiedener zurückgewiesen.

Ich gehe zum Gepahuk und treffe dort zwei Norwegerinnen - so um die sechzig, die sich hier zum Wochenendgrillen verabredet haben. Spontan werde ich zum Grilldiner eingeladen und konnte mich nicht entziehen: Würstchen, Grillspiesse und Salmon - mein Käse bleibt mir zum Frühstück.

Nach Wäsche am Fjord und einer Runde schwimmen, genieße ich mit Rotwein und netter Unterhaltung den Abend bei bestem nordischen Sommerwetter.

Samstag: "Der heutige Tag war weniger spektakulär. Nach dem Frühstück am Gepahuk machte ich mich auf den Weg: 400 Meter aufwärts und dann in wenig spektakulärem und gediegenen Auf und Ab ging’s nach Dyste, dem heutigen Etappenziel.

Nachdem es dort erst 12 Uhr war, entschloss ich mich weiterzugehen. Ich dachte, ein Stück mit dem Bus zu fahren. Eine Frau, die ich nach dem Bus nach Lena fragte, klärte mich auf, dass heute und morgen kein Bus fahren würde, sie aber in 15 Minuten mit ihrem VW Bus und ihren Kindern dorthin fahren würde - was für ein Glück!

Am Kiwi-Markt angekommen, stieg ich aus und verabschiedete mich. Meine Fahrerin hat über einen zufällig anwesenden Bekannten ausfindig gemacht, wo ich die sehenswerte Alte Brücke finden würde. Während sie sich noch unterhielten, wurde ich auf deutsch angesprochen, ob ich auch Pilger wäre? Ein Berliner Ehepaar ist jetzt auch unterwegs nach Trondheim. Ich kaufte im "Kiwi" ein und setzte mich zur Rast auf Bänken eines nahen Spielplatzes. Dort wurde ich angesprochen, ob ich Pilger wäre und ob ich die hiesige Kirche schon Gesehen hätte. Die sei sehr sehenswert - er wisse das, er sei der Pfarrer. So versuchte ich allen gerecht zu werden: ich machte einen Mordsumweg über die Brücke, besuchte die Kirche und traf den Pfarrer nochmals, der mir dann seinen Blumengarten noch zeigen wollte.

Auf dem 10-Kilometer-Weg nach Kapp traf ich die deutschen (Berliner) wieder und es stellte sich heraus, dass wir heute im gleichen Haus übernachten werden. Der Kontakt ist bislang aber eher reserviert. Ich habe Wäsche gemacht und war ne Kleinigkeit essen. Morgen gehts dann für mich auf die 9. Etappe und um 10 Uhr mit dem Schiff nach Hamar über den Mjösasee und 8 Etappen mit ca 200 Kilometer liegen unter den Füßen! Liebe Grüße Hans."

Sonntag: "Heut war mal wieder ein interessanter Tag. Heute morgen hieß es von einigen Leuten, dass kein Schiff nach Hamar auf die andere Seite des Mjösasees fährt. Dort geht die Wanderung ja weiter.

Ich hatte gestern eine andere Aussage vom Kneipier - der sollte es ja wissen und so war ich an der Brücke und das Schoff kam auch. Es war total geschmückt und vor der Abfahrt gab's einen großen Rosenstrauß für den Kapitän.

Logisch: das Schiff feiert heut seinen - ich meine - 168. Geburtstag und ist damit das älteste im Tagesbetrieb befindliche Schaufelrad-Dampfschiff der Welt - na, wenn das nix Besonderes ist.

Die Überfahrt war schön und anschließend ging ich in Hamar in die Kirche / s‘ ist ja au Sonntag!

22-Kilometer-Wanderung nach Burmunddahl. Wetter war ganz brauchbar - nur 1/3 Regen. In Burmunddahl hatten die empfohlenen Unterkünfte Urlaub. In der letzten Not reserviere ich mir im First-Class-Wood-Hotel ein Zimmer für 195 Euro. Kann aber 2 Std kostenlos stornieren.

Dann hab ich noch ne Adresse von der morgigen Tour angerufen. Und siehe da: In einem Selbstversorger- Pilgerhaus gabs noch Platz - und zwar recht viel - bin alleine. Da das Haus 10 Kilometer von meinem Standort entfernt ist, hat der Hausbetreuer gleich ein Taxi geschickt. Angekommen, war das Haus aber zu. Der Nachbar des Hauses hat dann noch den Betreuer zum Aufschließen herbeordert. Dann doch das gute Ende; das Haus ist fast neben der Hauptsehenswürdigkeiten der morgigen Tour, innen total zweckmäßig, sauber, riesiger Wohnschlafraum für mich alleine, Dusche, WC fast neu und kein Mensch will was von mir!"

Der erste Tag ohne Regen

Eine neue Nachricht erreicht die SchwäPo-Redaktion am Donnerstagabend: Tag fünf seiner Pilgerreise durch Norwegen hat Hans-Peter Weber nun hinter sich.

"Keine endlosen Höhen à la Alpen, dafür ein stetes Auf und Ab. Bin zur Jevnaker Kirche hoch gelaufen, aber wie die meisten Kirchen war auch sie geschlossen", berichtet Weber. Die 100-Kilometer-Marke hat er überschritten. Noch 547 Kilometer sind es bis Nidaros-Dom.

"Heute hat es wieder zwei Drittel des Tages geregnet. Am Abend war dafür strahlender Sonnenschein."

Ein drei Kilo schweres Paket mit überschüssiger Ausrüstung hat Hans-Peter Weber zurück in die Heimat geschickt. Sein neues Motto: "Wenn ich bei Regen net viel anhab, wird au net viel nass!"

Die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat er im Schlafraum auf Slövika Camping verbracht.

"400 Meter Aufstieg und dann eine schöne Wanderung mit Auf und Ab zu den „Schwesterkirchen“ von Granavollen. Die waren offen und der Pfarrer hat uns - eine Mitwanderin und mich - geführt. Die Mitwanderin habe ich unterwegs eingeholt. Sie ist Neuseeländerin und lebt seit 15 Jahren in Norwegen. Die geht ab morgen andere Wege und fährt mit dem Zug nach Oslo.

Am Donnerstagabend ist Hans-Peter Weber in einer einfachen privaten Pilgerherberge angekommen:

"Ein altes Haus aus dem 11. Jahrhundert. Das hat der Eigentümer gekauft, abgetragen und am jetzigen Ort aufgebaut. Er baut seit 25 Jahren - sauber, urig, ein wenig seltsam aber immernoch Baustelle.

Vesper heute Abend: er macht den Kühlschrank auf und sagt: schau, ob was dabei ist, was du magst!

Gut gesättigt geh ich jetzt gegen 22 Uhr ins Bett. Den ganzen Tag hat’s nicht geregnet.

Auf matschiger Pilgertour

Am Dienstagabend hat Hans-Peter Weber bereits den dritten Etappentag auf dem norwegischen Pilgerwegs, auch Olavsweg genannt, hinter sich. Per WhatsApp meldet er sich bei der SchwäPo:

"Heut hat’s wieder ganztags geregnet und auf den Wegen ist schon viel Matsch. Aber trotzdem tolle Natur, total freundliche Menschen. Heut morgen hat eine Autofahrerin neben mir angehalten und gefragt, ob alles ok sei oder ob sie mich bei dem Regen wohin fahren könne? So sind die Menschen hier halt!"

Dann ein Bild von seinem Abendessen mit den Worten: "Heute gutes Hotel, gutes Essen und Klamotten trocknen."

Die ersten abenteuerlichen Übernachtungen

Am Samstag hat er seine Pilger-Reise gestartet: Der frühere VR-Bank-Chef Hans-Peter Weber hat sich auf den Weg nach Oslo gemacht, wo er am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr seinen 10 Kilo schweren Rucksack aufgeschnallt hat und losmarschierte. Das Wetter war an diesem Starttag nicht gerade auf seiner Seite: "Regen von morgens bis abends", berichtet er der SchwäPo über WhatsApp. Trotzdem eine sehr schöne Stadt, findet er.

"Am Nachmittag und Abend kam ich dann bereits in die tolle Landschaft der Umgebung - zur Haslum Kirke und am Abend nach einem tollen Waldabschnitt zum Nachtquartier Saeteren Gard - einem Hüttendorf. Aber außer mir war niemand da und auch niemand erreichbar. So habe ich dann unter einem offenen Partyzelt im Schlafsack auf einem Tisch übernachtet."

Am Montag gings weiter: "Heute war ein langer Weg. 27 Kilometer mit 660 Höhenmetern durch tolle Landschaften, Dörfer und Einsiedeleien. Jetzt bin ich in Gjesvolds Gard, einem ehemaligen Bauernhof. Es war niemand da. Ich habe beim Hausherren angerufen, nachdem das Hotel geschlossen war. Er sei gerade mit einem Freund auf seinem Boot und habe kein Zimmer - Pech! Kurz darauf hat er wieder bei mir angerufen und gesagt, ich solle auf seinen Hof gehen; er lasse sich etwas einfallen. Als ich hinkam, war sein Sohn da und hat mir gezeigt, wie ich durch die Scheune zur Toilette komme - alles einfach aber sehr sauber." Die Kosten für die Übernachtung: 20 Euro. Die soll Hans-Peter Weber in das Gästebuch legen.

Nach insgesamt 653 Kilometern zu Fuß und 15 000 überwundenen Höhenmetern will der gläubige Wandersmann am Mittwoch, 26. August, den Nidarosdom in Trondheim erreichen.