Südliche Fahrbahn der Remsbrücke beidseitig frei

Schwäbisch Gmünd. Die Arbeiten an der Remsbrücke kommen voran. „Zurzeit befinden wir uns in der dritten Bauphase“, sagt Raphael Wieler, Leiter der Abteilung Umwelt und Verkehr. Heißt: Die südliche Fahrbahn der Brücke, kann beidseitig normal genutzt werden. Normalerweise sei die dritte Bauphase ursprünglich etwas früher geplant, „wegen des Corona-Virus kommt das Ganze zwei bis drei Wochen in Verzug“, sagt Wieler. Die Arbeiten an der Remsbrücke sollen bis Ende Oktober beziehungsweise bis Mitte November abgeschlossen sein. zoe