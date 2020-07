Mit dem Gleitschirm der Sommersonne entgegen

Wetter Der Sonne entgegen! Das denken sich wohl der Gleitschirmflieger – und auch unser Fotograf Tom Mayr, von dem die Aufnahme stammt. Entstanden ist sie am Schlatthof bei Waldstetten. In den kommenden Tagen wird sich die Sonne des öfteren am Himmel zeigen. Vorhergesagt sind täglich um die zehn Stunden Sonnenschein und sommerliche Hitze mit Werten um die 30 Grad im Schwäbisch Gmünder Raum. Foto: Tom