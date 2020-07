Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.20 Uhr: Tagesausflug, Kurzurlaub oder doch länger in den Urlaub? Diese Frage stellen sich momentan viele. Am Mittwoch ist nämlich der letzte Schultag und die Sommerferien in Baden-Württemberg beginnen. Wer plant am Wochenende in den Urlaub zu fahren, könnte jedoch Stau stecken bleiben. Denn die Reisewelle für den Sommerurlaub setzt ab Freitagmittag auf den Autobahnen in Baden-Württemberg ein. Der ADAC Württemberg gibt Tipps, wann man am besten losfahren sollte - und an welchen Stellen Stau durch beispielsweise Baustellen drohen.

7 Uhr: Heute wird es wieder sommerlich auf der Ostalb: Am Dienstag scheint erst wieder häufig die Sonne, allerdings wird es im weiteren Tagesverlauf immer wolkenreicher. Am Abend kann es auch zu Gewittern kommen. Die Spitzenwerte liegen bei hochsommerlichen und schweißtreibenden 27 bis 30 Grad. 27 Grad werden es in Bopfingen und Neresheim, 28 in Ellwangen und 29 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd wird die 30-Grad-Marke geknackt - örtlich auch bis zu 31 Grad, wie unser Mann fürs Wetter, Tim Abramowski, berichtet.

6.40 Uhr: „Regional ist das neue bio“: Landwirte, Heimatsmühle und der Virngrundbäcker Pius Ehrler haben sich zusammengeschlossen und eine Anbaugemeinschaft gegründet, die das Gebot der Regionalität besonders strikt befolgt.

6.25 Uhr: Die Arbeiten an der Remsbrücke kommen voran. „Zurzeit befinden wir uns in der dritten Bauphase“, sagt Raphael Wieler, Leiter der Abteilung Umwelt und Verkehr. Heißt: Die südliche Fahrbahn der Brücke, kann beidseitig normal genutzt werden.

6.11 Uhr: Zeit für den Bahn-Check: Die Züge der Rems- und Brenzbahn rollen in der kommenden Stunde alle pünktlich los. Keine Vespätungen gemeldet!

6.03 Uhr: Die Straßen im Ostalbkreis sind alle aktuell frei. Fahren Sie dennoch vorsichtig und kommen Sie gut zur Arbeit!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen