Großbaustelle Hauptstraße macht Pause

Straßenverkehr Die ersten beiden Bauabschnitte in der Alfdorfer Hauptstraße sind so gut wie fertig. Ab 31. August geht es weiter.

Alfdorf. Die Phasen 1 und 2 der Sanierung der Hauptstraße zwischen Vorstadtstraße und Leineckstraße sind weitgehend abgeschlossen. Bis 7. August werden die Beläge vollends aufgebracht. Während der Bauferien (8. bis 30. August) kann die Hauptstraße durchgängig vom innerörtlichen Verkehr befahren werden. Auch der Linien- und Schulbusverkehr wird wieder die Haltestellen bei der Einmündung Untere Bühlstraße anfahren. Wegen noch fehlender Fahrbahnmarkierungen ist allerdings das Tempo auf 30 beschränkt. Die großräumige Umleitung für den Durchgangsverkehr über Mutlangen und Lorch bleibt bestehen.

Ab 31. August wird der nächste Bauabschnitt in Angriff genommen und die Hauptstraße vom Herbrechtsweg bis zum Ortsausgang Richtung Pfahlbronn gesperrt. Die innerörtliche Umleitung geht über Leineckstraße und Leinecksee nach Pfahlbronn, allerdings nur für Fahrzeuge bis zu 3,5 Tonnen, ausgenommen Buslinien- und Schülerverkehr. Alle schwereren Fahrzeuge müssen die großräumige Umleitung nutzen. Dieser Bauabschnitt soll bis Weihnachten fertig sein. Da sich vor allem Lastwagenfahrer nicht an die Sperrungen gehalten haben, kündigt Bürgermeister Ronald Krötz intensive Verkehrskontrollen auf der Umleitungsstrecke an.