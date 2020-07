Lastwagen mit Gefahrengut kippt auf der A6 um

Wolpertshausen. Auf der Autobahn 6 Richtung Nürnberg ist in der Nacht gegen 2.30 Uhr ein Lastwagen, der mit Gefahrengut geladen war, umgekippt. Anschließend prallte ein Transporter in den gekippten Lastwagen. Der Lastwagen mit Anhänger war mit etwa 10 Tonnen Lithium-Batterien beladen und der Transporter hatte annähernd 400 Kilogramm Lithium-Batterien geladen. Das teilt die Polizei mit.

Demnach fuhr ein 40-Jähriger mit einem Lastwagen und Anhänger zwischen der Kochertalbrücke und der Anschlussstelle Ilshofen / Wolpertshausen als er wegen Übermüdung nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei durchbrach er die Leitplanke auf einer Länge von 50 Meter. Anschließend geriet das Gespann auf den Grünstreifen. Beim Gegenlenken kippte der Lastwagen mitsamt dem Anhänger auf die Seite und blieb auf der Fahrbahn liegen, wodurch beide Fahrspuren blockiert wurden.

In den Lastwagen prallte ein nachfolgender Transporter, der von einem 31-Jährigen gefahren wurde. Beide Fahrer blieben bei den Unfällen unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach bisherigen Schätzungen auf mindestens 120.000 Euro.

Zur Bergung der Fahrzeuge wurde die Feuerwehr an die Unfallstelle hinzugezogen, da mit Beginn der Bergung gegen 4.30 Uhr noch unklar war, ob die Ladung Schaden genommen hatte und dadurch möglicherweise eine Brandgefahr bestand.

Für die Dauer der Bergung muss die BAB 6 in Richtung Nürnberg voll gesperrt bleiben. Die Bergung kann sich bis in die frühen Vormittagsstunden hinziehen. Der Verkehr wird aktuell an der Anschlussstelle Schwäbisch Hall ausgeleitet.