Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.41 Uhr: Es ist der Startschuss ins neue Gewerbegebiet Staudenfeld in Aalen-Oberalfingen: Mit dem Spatenstich beginnen nun die Bauarbeiten für das neue Gebäude der Firma Prinzing. Das Gelände ist bald Arbeitsplatz für 120 Mitarbeiter.

6.25 Uhr: Affalterried ist eine von drei Anschlussstellen der B29 ohne Ampelregelung. Der Fachsenfelder Ortsvorsteher Jürgen Opferkuch drängt im Kreistag auf eine Lösung. „Ich fordere, dass wir so schnell wie möglich eine zweite Auffahrt bekommen“, sagte Opferkuch – und er wandte sich auch gegen Stimmen aus Affalterried, wo durch den Bau etwa einer zweiten Auffahrt eine Zunahme des Lärms im Ort befürchtet wird. Mit der derzeitigen Situation wolle er sich auf jeden Fall „nicht zufriedengeben“. In Affalterried engagiert sich die Bürgerinitiative Affalterried (BI) in der Sache. Was sie sich Wünschen, können Sie hier nachlesen.

6.14 Uhr: Die Zahl der mit Covid 19 Infizierten nach der Trauerfeier vom 14. Juli in Schwäbisch Gmünd ist am Mittwoch auf 71 gestiegen. Dies teilte am Mittwochabend Kreissprecherin Susanne Dietterle mit. Inzwischen liegen auch die Ergebnisse des zweiten Tests an der Bettringer Uhlandschule vor: Die Schüler sind negativ. Ein erster Test war bereits am Samstag gemacht worden. Da waren schon alle Schüler negativ. Die Ergebnisse des Tests an der Grundschule auf dem Hardt stehen noch aus.

6.03 Uhr: Zum Start in die Sommerferien gibt es keine Staus oder Verkehrsbehinderungen auf den Straßen der Ostalb - kommen Sie gut an Ihr Ziel!

Auf den Schienen sieht es etwas anders aus: Die Fahrt von Ulm nach Aalen - Abfahrt 6.01 Uhr - fällt heute aus.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.