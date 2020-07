Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.55 Uhr: Urlaub daheim – und die Wanderung mit der Familie hat ab sofort ein noch attraktiveres Ziel: Ab Sonntag, 2. August, lockt das Aalbäumle nicht nur mit tollem Ausblick, sondern auch mit Bewirtung. Die Malteser aus Aalen und Unterschneidheim übernehmen die Bewirtschaftung der Hütte. Wanderer können dort Speisen und Getränke kaufen, sich zum Essen niederlassen – aber mit Abstand, mahnt die Stadt.

6.37 Uhr: Zu einem schweren Unfall ist es um 5.52 Uhr auf der B16 zwischen Rain und Genderkingen (Landkreis Donau-Ries) gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist ein Bus in den Gegenverkehr geraten und mit seinem Lastwagen zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Während der laufenden Rettungsmaßnamen ist die B 16 gesperrt.

6.20 Uhr: Herzlichen Glückwunsch! Emma Rothaupt wird heute 100 Jahre alt! Oder was es doch gestern? Emma Rothaupts Geburtstag wurde vor 100 Jahren mit dem 30. Juli 1920 amtlich eingetragen. Das sei aber nicht korrekt, meint sie selbst und lächelt dabei. Sie habe einige Minuten nach Mitternacht das Licht der Welt erblickt, von daher sei der 31. Juli das korrekte Datum. „Meine Mutter musste das ja schließlich besser wissen – sie war ja bei meiner Geburt dabei.“ Die Lösung: Ihren Geburtstag feiert Emma Rothaupt seit 100 Jahren jährlich einfach zweimal.

6.08 Uhr: Gute Nachrichten für Zugpendler und Zugreisende: Die Bahn meldet keine Verspätungen oder Ausfälle für die nächste Stunde.

6.04 Uhr: Auf den Straßen der Ostalb ist es ruhig. Bislang gibt es keine Staus oder Behinderungen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag! Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst alles, was zum Start in den Tag wichtig ist. Andrea Trajanoska checkt für Sie die wichtigsten Meldungen rund um Verkehr, Wetter und das Geschehen in der Region bis etwa 9 Uhr.