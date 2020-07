Schülerinnen und Schüler aus der häuslichen Isolation entlassen

Schwäbisch Gmünd/Heubach. Die Schülerinnen und Schüler der Schillerschule Heubach und des Parlergymnasium Schwäbisch Gmünd sind aus der häuslichen Isolation entlassen worden. Das teilt das Landratsamt am Freitag mit. Das Gesundheitsamt hatte den Schülerinnen und Schülern der getesteten Schulklassen in der Grundschule Hardt, der Schillerschule Heubach und dem Parlergymnasium Schwäbisch Gmünd, die noch in behördlich angeordneter häuslicher Isolation waren, auf freiwilliger Basis einen weiteren Coronatest angeboten. Die Klassen des Parlergymnasiums und der Schillerschule waren wiederum negativ und werden deshalb aus der häuslichen Isolation entlassen. Die Ergebnisse der Grundschule Hardt stehen noch aus.

