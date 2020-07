Tödliches Unglück: Hubschrauber im Einsatz - doch für Mann kommt jede Hilfe zu spät

Steinheim am Albuch. Furchtbares Unglück am Freitagnachmittag im Landkreis Heidenheim. Ein 69-Jähriger Landwirt erlitt tödliche Verletztungen, nachdem er von seinem Fahrzeug überrollt wurde. Das teilt die Polizei mit. Er arbeitete am Vormittag auf einem Feld südwestlich von Steinheim. Er lud Heuballen auf einen Anhänger. Drei Ballen mit einem Gewicht von jeweils mehreren hundert Kilo hatte er schon auf den Wagen gepackt. Offenbar machte sich das Fahrzeug, dass am Hang stand, selbständig. Es überrollte den 69-Jährigen und verletzt ihn schwer, teilt die Polizei mit. Gegen 13 Uhr fanden Angehörige den Verletzten. Sie verständigten sofort Rettungsdienst und Polizei. Ein Rettungshubschrauber aus Ulm wurde angefordert und landete auf einem naheliegenden Feld, kam aber nicht zum Einsatz, weil der Verletzte trotz notfallmedizinischer Maßnahmen bereits an der Unfallstelle gestorben war. Notfallseelsorger betreuten die Angehörigen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf um die genaue Ursache des Unfalls festzustellen.