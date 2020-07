Marita Funk appelliert an Badegäste

Lorch. „Seit geraumer Zeit haben wir uns aufgrund des Verlaufs der Infektionszahlen viele Lockerungen erlauben können“, erinnert Bürgermeisterin Maria Funk. Seit Anfang Juni ist auch der Waldhäuser Baggersee wieder für Naherholungssuchende und Badebegeisterte geöffnet.

Diese Öffnung ohne Zugangsbeschränkungen und –kontrollen sei aber nur möglich, wenn alle solidarisch und verantwortungsvoll handeln. Dies bedeute für den See: „Sollten Sie anhand der abgestellten Fahrzeuge und der bereits am See verweilenden Personen sehen, dass die Mindestabstände nicht mehr einzuhalten sind, dann sehen Sie bitte dringend von einem Badebesuch ab. Andernfalls sehen wir uns zur Sicherheit aller dazu gezwungen, das Gewässer insgesamt abzusperren. Das möchten wir solange irgend möglich vermeiden, denn gerade in den Sommerferien benötigen wir alle Plätze und Räume zum Entspannen und Erholen. Helfen Sie mit, seien Sie Vorbild! Nur gemeinsam können wir diese Pandemie begehen und uns unsere Freiheiten bewahren.“