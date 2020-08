Mit Hubschrauber gesucht: 13-jähriges vermisstes Mädchen wieder da

Aalen-Wasseralfingen. Bereits am Samstagabend gegen 18 Uhr verschwand ein 13-jähriges Mädchen nach einem Streit mit den Eltern von Zuhause. Das meldet die Polizei in Aalen. Als die 13-Jährige gegen 23.30 Uhr immer noch nicht wieder nach Hause kam, alarmierten die Eltern die Polizei. In der Folge wurde eine größere Suchaktion im Bereich Wasseralfingen durchgeführt. Außer mehreren Streifenwagen wurden auch mehrere Rettungshundestaffeln und ein Polizeihubschrauber zur Suche bis in die Morgenstunden eingesetzt, so die Polizei in ihrem Bericht. Nun kam die 13-Jährige im Laufe des Sonntagnachmittag wieder selbstständig und wohlbehalten nach Hause zurück. Ihren Angaben zufolge hat sie bei den milden Temperaturen auf einem Hochsitz übernachtet. Der Hunger habe sie schließlich wieder nach Hause geführt, so die Polizei.