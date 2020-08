Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.15 Uhr: Hitzewarnung? Davon ist heute nichts mehr zu spüren. Während am Samstag noch die höchste Waldbrandgefahr herrschte, hat es bereits am Sonntag ordentlich abgekühlt. Zum Start der Woche können wir bei bis zu 21 Grad und wechselhaftem Wetter etwas durchschnaufen. Mehr übers Wetter weiß Tim Abramowksi.

6.05 Uhr: Achtung Bahnpendler: Der RB 13 nach Crailsheim (planmäßige Abfahrt 6.32 Uhr in Schwäbisch Gmünd) fällt heute laut Bahn aus.

6 Uhr: Auf den Straßen in der Region ist es ruhig. Bis auf die üblichen Sperrungen und Baustellen, gibt es aktuell keine Behinderungen oder Staus. Kommen Sie gut ans Ziel!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag! Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst alles, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler checkt für Sie die wichtigsten Meldungen rund um Verkehr, Wetter und das Geschehen in der Region bis etwa 9 Uhr.