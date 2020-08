Hund von Radfahrer angefahren und lebensgefährlich verletzt

Böbingen. Am Samstagnachmittag wurde ein Cocker Spaniel von einem Radfahrer lebensgefährlich verletzt. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall kurz nach 16 Uhr, als ein 27-Jähriger mit seinem Hund von seiner Wohnung auf die anliegende Straße Langwiesen, welche nur für Anlieger freigegeben ist, unterwegs war. Ein Radfahrer, welcher mit zwei weiteren Radlern aus Richtung Schwäbisch Gmünd kam, fuhr den Cocker Spaniel an und fuhr, laut Angaben der Polizei, ohne anzuhalten weiter. Durch den Unfall erlitt der Hund des 27-Jährigen lebensgefährliche Verletzungen, die von einem Tierarzt behandelt werden mussten. Von den drei Radlern ist lediglich bekannt, dass sie allesamt ähnlich gekleidet waren (schwarz/orange Fahrradbekleidung). Der Unbekannte, der das Tier angefahren hat, ist ca. 1,90 meter groß, schlank und hat kurze Haare. Bei den mitgeführten Rädern handelte es sich um Mountainbikes. Zeugen, die Hinweise auf die Radler geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.