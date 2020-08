Was die Coronatests aussagen - und was nicht

Diesmal möchte ich einen Blick auf die Zahl der Coronatests zu werfen, die insgesamt in den vergangenen Wochen in Deutschland gelaufen sind. Denn tatsächlich ist es so, dass die Zahl der Tests insgesamt deutlich zugenommen hat.

Laut Robert Koch-Institut gab es in der Woche vom 29. Juni bis zum 5. Juli rund 505.000 Tests auf SARS-CoV-2. Davon waren rund 3100, also 0,6 Prozent, positiv. Zum Vergleich: In der Woche vom 30. März bis zum 5. April waren es rund 100.000 Tests weniger, allerdings waren im Verhältnis mit rund neun Prozent deutlich mehr Tests positiv.

In der neuesten Woche, die das Robert Koch-Institut meldet – das ist die Woche vom 20. bis 26. Juli – kamen auf rund 564.000 Tests rund 4400 positive Tests. Das sind in etwa 0,8 Prozent.

Jetzt sagen Kritiker: Je mehr getestet wird, desto größer wird automatisch die Zahl der positiv Getesteten. Deshalb müsse man auf die Quote schauen – also das Verhältnis zwischen allen positiv getesteten Menschen zu der Zahl aller durchgeführten Tests. Nur die Quote könne aussagen, ob sich die Corona-Pandemie verschlimmere, nicht die absoluten Zahlen, von denen immer die Rede sei.

Das ist allerdings nur teilweise richtig. Vor 15 Wochen waren die Labore in Deutschland nur in der Lage, etwa halb so viele Tests pro Tag zu verarbeiten, wie aktuell. Deshalb war die Testpolitik damals noch viel strenger. Viel weniger Verdachtsfälle bekamen einen Test, insofern war automatisch die „Trefferquote“ höher. Jetzt wird deutlich breiter getestet – zum Beispiel kann sich in Bayern seit 1. Juli jede Person freiwillig testen lassen. Allein 10.000 Reiserückkehrer haben sich bis zum Wochenende an den bayerischen Grenzen testen lassen. Deshalb sind die alten Zahlen mit den neuen Zahlen nur schwer vergleichbar.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Im Vergleich zur Vorwoche gab es 884 Fälle mehr, die auf 26.219 Tests kommen, die mehr durchgeführt wurden, als in der Vorwoche. Doch auch die Quote ist um 0,2 Prozent gestiegen. Dies kann als Vorwarnsignal verstanden werden.

Im Kleingedruckten weist das Robert Koch-Institut darauf hin, dass die Zahl der Tests nicht mit der Zahl der getesteten Personen gleichzusetzen ist, da in den Angaben Mehrfachtestungen von Patienten enthalten sein können.

Ein Blick in die Kliniken: Laut zentralem Intensivregister mit Stand von Freitag sind in Deutschland aktuell 265 Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung, davon knapp die Hälfte beatmetet. Rund 11.600 Intensivbetten sind in Deutschland derzeit frei. Das ist der Grund, warum aktuell wieder relativ viel erlaubt ist: private Feiern, Reisen, Schulunterricht, essen gehen zum Beispiel.

Fazit: Die Pandemie läuft in Deutschland momentan immer noch auf sehr niedrigem Niveau. Das ist gut! Lokale Ausbrüche zeigen aber, wie schnell sich das Virus verbreiten kann. Zu viel Leichtsinn könnte die errungenen Freiheiten wieder in Gefahr bringen. Eine exakte Lagebeurteilung ist kaum möglich, zu groß ist auch die Dunkelziffer der unerkannten Infektionen. Was kaum weh tut: Sich an ein paar Hygieneregeln halten, im Zweifel eine Alltagsmaske tragen. Warum die Errungenschaften aufs Spiel setzen, die wir uns in den düsteren Coronamonaten durch viel Verzicht bis jetzt erarbeitet haben?

Dieser Text ist das aktuelle Vorwort aus dem täglichen E-Mail-Newsletter der Redaktion der Schwäbischen Post und Gmünder Tagespost. Jeden Abend fassen wir die wichtigsten Artikel und Meldungen des Tages zusammen, ordnen die Nachrichtenlage ein und geben Lesetipps. Hier können Sie sich für den Newsletter anmelden.

